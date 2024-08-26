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Adana'da bir şahsı evinin önünde vuran şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi evinin önünde tabanca ile vuran şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı. Silahlı saldırı anı ise sanayi saniye görüntülendi.

Olay, 20 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin G.alacaklı olduğu Doğan A.'nınevinin önüne gitti. Hüseyin G., Doğan A.'yı telefonla arayarak dışarı çıkmasını istedi. Doğan A. dışarı çıktığı sırada Hüseyin G. tabanca ile ateş açtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ayağından yaralanan Doğan A., evine kaçtı. Hüseyin G. ise koşarak izini kaybettirdi.

Bölgedeki polis ekipleri şüphelinin kardeşi Ali G.'ninkullandığı 01 AOK 865 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri aracı görmesi üzerine 'dur' ihtarında bulundu.

Lastiklerine ateş edilip araç durduruldu

Polisin ihtarına uymayan sürücü Ali G. ve ağabeyi Hüseyin G.'nin de içinde olduğu otomobil ile kaçmaya devam etti. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda söz konusu aracın lastiklerine polis ateş ederek durdurdu. Ali G. ve Hüseyin G. bu sefer de yaya olarak kaçmak istedi. Ancak polis havaya uyarı ateşi açarak iki şüpheliyi de yakaladı.

Gözaltına alınan Hüseyin G. ve Ali G.'nin "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin G. tutuklanırken Ali G. de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı