Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana\'da boşanma davasından çıkan iki aile kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Adana Yüreğir'de boşanma davasından çıkan iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aile, Adana Adliyesi'nde boşanma davasından çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Adliye önünde başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar 2 otomobil, 1 motosikletle bölgeden uzaklaştı. Bulvar üzerinde tekrardan duran taraflar, bu seferde tabanca, döner bıçağı ve sopalarla birbirine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kavgada Cebrail Timi tabancayla vurularak hayatını kaybederken 5 kişiyse vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

Bagajı açtılar, sopa ve bıçaklar çıktı

Öte yandan, araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajını açtığında çok sayıda bıçak ve sopayla karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Cebrail, Yüreğir, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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