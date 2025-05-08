Alt geçitte eski eşini öldüren cani çocuklarına "Size anne acısı yaşatacağım" demiş - Son Dakika
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Alt geçitte eski eşini öldüren cani çocuklarına "Size anne acısı yaşatacağım" demiş

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Adana'da alt geçitte eski eşini tabancayla öldüren Mehmet Ali N'nin cinayetten önce çocuklarına, "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dediği ortaya çıktı. Öldürülen kadının oğlunun olaydan sonra babasını döverek hastanelik ettiği öğrenildi.

08.05.2025 13:27
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Aparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde dün yaşanan kadın cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Neriman Onur (54) iş çıkışı evinin bulunduğu noktada serviste inerek oğluyla birlikte alt geçide yöneldi.

ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINI HASTANELİK ETTİ

Bu esnada pusuda bekleyen Onur'un eski eşi Mehmet Ali N. (58) tabancayla iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Neriman Onur'un başına isabet etti. Oğlu C.N. (20) ise babasının üzerine atlayarak elinden silahı alıp darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI TEDAVİSİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yaralanan şüpheli ise Yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Onur'un cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi. Şüpheli kocanın ise hastanede tedavisinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÇOCUKLARINA "SİZE ANNE ACISI YAŞATACAĞIM" DEMİŞ

Mehmet Ali N. ile Neriman Onur 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladı ve 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından Mehmet Ali N'nin Onur'u sık sık ölümle tehdit ettiği ve oğulları C.N. ilse Y.N'ye "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dediği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur'un 10 gün önce Adana'ya döndüğü ve eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken kendisine büyük oğlunun eşlik ettiği öğrenildi.

Alt geçitte eski eşini öldüren cani çocuklarına "Size anne acısı yaşatacağım" demiş
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Hukuk, Kadın, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alt geçitte eski eşini öldüren cani çocuklarına 'Size anne acısı yaşatacağım' demiş - Son Dakika

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