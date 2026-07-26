Adana'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı

Adana\'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da PVC ustası Ali Güloğlu'na yönelik cinayetin tetikçisi ve azmettiricisi tutuklandı.

Adana'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıdan 5 gün sonra hayatını kaybeden PVC ustası Ali Güloğlu cinayetiyle alakalı tetiği çeken çocuk ve olayın azmettiricisi, polisin 300 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli de tutuklandı. Soruşturmada cinayetin alacak-verecek meselesinden dolayı işlendiği belirlendi.

Olay, 20 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir doğrama atölyesinde meydana geldi. Kasklı ve motosikletli 2 kişi, PVC ustası Ali Güloğlu'nun (45) iş yerine geldi. Şahıslardan biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, yoğun bakımda verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki iş yerleri ve güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 300 saatlik görüntüyü tek tek incelenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuk tetikçinin A.E.M. (16) olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, A.E.M.'nin F.E.'nin yanında saklandığını tespit etti.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çocuk tetikçi A.E.M. ile F.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda A.E.M., saldırıyı S.E.'nin (26) azmettirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla S.E. de gözaltına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile azmettirici olduğu öne sürülen S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
09:46
Avrupa’nın gözde ülkesi küle döndü Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:37:14. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.