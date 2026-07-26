Adana\'da Cinayet: Tetikçi ve Azmettirici Tutuklandı

Adana'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıdan 5 gün sonra hayatını kaybeden PVC ustası Ali Güloğlu cinayetiyle alakalı tetiği çeken çocuk ve olayın azmettiricisi, polisin 300 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli de tutuklandı. Soruşturmada cinayetin alacak-verecek meselesinden dolayı işlendiği belirlendi.

Olay, 20 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir doğrama atölyesinde meydana geldi. Kasklı ve motosikletli 2 kişi, PVC ustası Ali Güloğlu'nun (45) iş yerine geldi. Şahıslardan biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, yoğun bakımda verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki iş yerleri ve güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 300 saatlik görüntüyü tek tek incelenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuk tetikçinin A.E.M. (16) olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, A.E.M.'nin F.E.'nin yanında saklandığını tespit etti.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çocuk tetikçi A.E.M. ile F.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda A.E.M., saldırıyı S.E.'nin (26) azmettirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla S.E. de gözaltına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile azmettirici olduğu öne sürülen S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.