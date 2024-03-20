Adana'da deniz bisikletiyle gölde gezen 3 genç, hava şartlarının kötü olması sebebiyle mahsur kaldı. Gençler 'Gemi Adam' olarak bilinen sualtı polisleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İhsan Tabier (18), Kağan Taşkın (18) ve Yaşar Efe Aktimur (18) kiraladıkları deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'nde gezmeye çıktı. Güneşli olan hava yerini yağışa ve rüzgara bıraktı. Gençler bu sırada geri dönemedikleri için yakınlarında bulunan bir adaya yanaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'gemi adamlar' geldi. Gemi adamlar gençleri kurtararak araçlarının bulunduğu kıyaya çıkarttı.
İhsan Tabier, "Giderken hava çok güzeldi, bir anda hava patladı. Biz de geri dönemedik. En yakın adaya geçtik. 112'yi aradık, abiler sağ olsun geldi bizi kurtardı" dedi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Deniz Bisikletiyle Göle Giren Gençler Mahsur Kaldı - Son Dakika
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