Adana'da Dini Nikahlı Kadın Sokakta Vuruldu

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Adana'da bir kadın sokak ortasında vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi 24 Kasım konutları önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali A. dini nikahlı eşini takip edip sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurup olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.