Adana'nın Kozan ilçesinde boya yaparken elektrik akımına kapılan 58 yaşındaki şahıs yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin damında boya yapan 58 yaşındaki Ahmet Selim Sarraf, elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Sarraf'ın görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, AKOM, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak damdan indirdi.
Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastane de ilk müdahale edilen Sarraf, burdan şehir hastanesine sevk edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Boyacı Yaralandı - Son Dakika
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