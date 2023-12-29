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Adana'da elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Oto hırsızlık polisleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:14
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- Güvenlik kameralarını umursamayıp hırsızlık yaptı

Adana'da elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı

ADANA - Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan kişi güvenlik kameralarına yakaladı. Oto hırsızlık polisleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ural B. bir müstakil evin girişinde bulunan elektrikli bisikleti fark etti. İçeri giren Ural B. soğukkanlı bir şekilde elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı, bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Elektrikli bisiklet sahibi aracının çaldığını fark edince durumu polise ihbar etti. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki yerlerde güvenlik çalışması yaptı. Yapılan güvenlik kamerası çalışması sonucunda hırsızın Ural B. olduğunu tespit etti.

Ekipler daha sonra söz konusu şüphelisi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı
Kaynak: İHA
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