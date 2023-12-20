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Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın, 20 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Adana\'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
20.12.2023 - 10:42,
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Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangında 20 saat geride kalırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale edip, işçileri de kurtardı. Hastanenin deposunda çıkan yangın, tüm binayı sardı. Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) da yangını söndürmek için destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Hastanenin yanan deposunda deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin olduğu öğrenildi.

Yangında alevler etkisini tamamen yitirirken, 20 saattir çalışan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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