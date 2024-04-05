Adana'da göle yüzmeye giren genç boğuldu - Son Dakika
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Adana'da göle yüzmeye giren genç boğuldu

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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay sonucunda genç, Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulundu. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

05.04.2024 08:37  Güncelleme: 08:41
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Adana'da göle yüzmeye giren genç boğuldu

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Ölen gencin cesedi Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulundu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Birmeç arkadaşlarıyla birlikte bir süre muhabbet ettikten sonra göle girmeye başladı. Birkaç defa girip çıkan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu hemen polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Gemi Adamlar ve sualtı polisleri sevk edildi. Gemi Adamlar ve sualtı polisleri gece boyunca yaptığı ortak arama çalışmalarında Birmeç'in kaybolduğu bölgeyi tespit etti. Ardından sualtı polisleri ve Gemi Adamlar ortak çalışmasında Birmeç'in cesedi sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemelerinin ardından Birmeç'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da göle yüzmeye giren genç boğuldu - Son Dakika

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