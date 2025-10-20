Adana\'da Halk Otobüsü Yangın Çıkardı

Adana'da belediyeye ait halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Temsa marka otobüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA