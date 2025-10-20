Adana'da belediyeye ait halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Temsa marka otobüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Halk Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?