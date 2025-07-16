Adana\'da İşçi Makineye Saplandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniyede çalışan bir işçinin sırtına makine saplandı. Ağır yaralanan işçinin o anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi. Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı. Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. - ADANA