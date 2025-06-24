Adana\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 1 ton 250 kilo kıyılmış kaçak tütün ile 16 bin 750 adet makaron bandrolü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il dışından yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 3 farklı araç belirlenerek eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 16 bin 750 adet makaron bandrolü ele geçirildi.

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA