Adana'da Kadın Sürücü Tehdit Etti - Son Dakika
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Adana'da Kadın Sürücü Tehdit Etti

Kadın sürücü, motosikletli sürücüye küfürler ederek 'dua et seni yaşatıyorum' dedi.

04.11.2024 22:30
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Kadın sürücü tartıştığı erkek sürücüyü, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diye tehdit etti

Kadın sürücü tartıştığı kişiye ağza alınmayacak laflar ederken, "Mali müşavirim" diyerek korkutmaya çalıştı

ADANA - Adana'da kadın sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diyerek ağza alınmayacak küfürler etti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sürücü otomobiliyle ilerlerken motosikletli sürücü ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücünün arkadaşı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

"Dua et seni yaşatıyorum, ben mali müşavirim

Kadın sürücü ağza alınmayacak küfüler ederken, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" dedi. Ardından tekrardan küfürler eden kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek küfürlerine devam etti.

Kaynak: İHA

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