Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Feke-Kozan Karayolu baraj köprüsü üzerinde meydana geldi. Meryem E. (41) yönetimindeki 33 NOG 16 plakalı Dacia marka otomobil, köprü üzerinde Mert Can K. idaresindeki 34 BYY 498 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Meryem E. ile diğer araçta bulunan Okan O. (31) yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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