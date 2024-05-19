Adana'da Kaldırım İşgali Yapan Esnafa Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Kaldırım İşgali Yapan Esnafa Saldırı

Adana\'da Kaldırım İşgali Yapan Esnafa Saldırı

Adana'da kaldırım işgali yapan bir esnaf, zabıta ekiplerine bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Zabıta ekipleri, esnafın kaldırıma koyduğu tezgah ve tabelaları toplarken, esnafın tabelasını da alıp kamyonete koydu. Esnaf, tabelasını geri almak için zabıta ekiplerine saldırdı ve biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan esnaf, zorluk çıkardığı için tutuklandı.

19.05.2024 11:27
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Adana'da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde Kurttepe Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik çalışma başlattı. Kaldırıma konan tezgah ve tabelaları toplayıp kamyonete koydu. Zabıta, Fırat T. isimli esnafın da tabelasına alıp kamyonete koyup uzaklaştı. Bu durumu öğrenen Fırat T. otomobili ile kamyonetin önünü keserek tabelasına almaya çalıştı. Zabıta ekipleri de tabelayı vermeyince Fırat T., zabıta ekiplerine bıçak çekti. Fırat T. elinde bıçakla zabıta ekiplerine "Hadi gelin" diyerek kovalamaya başladı. Fırat T.'nin arkadaşı ise onu "yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zabıta ekipleri de esnafa biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirdi. Bir zabıta elindeki dubayla Fırat T.'nın kafasına vurduğu görüldü. Biber gazından dolayı etkisiz hale gelen Fırat T.'ye bazı zabıta ekiplerinin de yumruk attığı görüldü. Fırat T. zabıta ekiplerine bıçak çekip zorluk çıkardığı için gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaldırım İşgali Yapan Esnafa Saldırı - Son Dakika

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