Adana'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Toprağa Verildi, Oğlu Cenaze Töreninde Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Toprağa Verildi, Oğlu Cenaze Töreninde Gözaltına Alındı

Adana\'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Toprağa Verildi, Oğlu Cenaze Töreninde Gözaltına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldıran oğlu da cenaze törenine katılırken, cenazenin ardından gözaltına alındı.

06.05.2024 12:34
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Adana'nın Kozan ilçesinde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldıran oğlu da cenaze törenine katılırken, cenazenin ardından gözaltına alındı.

Kozan'da gece 02.30 sıralarında 66 yaşındaki Mehmet Aksoy kalp krizi geçirdi. Aksoy'un oğlu Y.A. (34) 112 sağlık ekibini aradı. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarının geç geldiğini öne süren Y.A. sağlık ekiplerine kürekle saldırdı. Olayda gözüne cam parçaları gelen bir sağlık çalışanı yaralanırken, hamile olan sağlık çalışanı da korkudan düşük riski olduğu için hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren yaşlı adam ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, evde kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Aksoy Kozan asri mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğradı. Cenazede ailenin yakınları ve sağlıkçılara saldıran oğlu Y.A. güçlükle ayakta durdu. Y.A. babasının cenazesine katıldıktan sonra gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Toprağa Verildi, Oğlu Cenaze Töreninde Gözaltına Alındı - Son Dakika

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