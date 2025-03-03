Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı. Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Azat T. daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da sokak ortasında iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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