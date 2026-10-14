Adana'da kasten öldürme faili ve 5 yardımcısı Kuşadası'nda otelde yakalandı

Adana'da meydana gelen Kasten Öldürme olayının faili ve faile yardım eden 5 şüpheli Kuşadası'nda yakalandı.

04 Ekim 2026 tarihinde Adana ilinde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının faili O.A. ile faile yardım eden G.Ö., G.P., H.G., M.İ.E. ve B.Y. isimli şahıslar, Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Kuşadası ilçesinde bulunan bir otelde yakalandı. Kasten öldürme olayının faili olan O.A. isimli şahıs Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana iline götürüldü. Faile yardım ettiği tespit edilen G.Ö., G.P., H.G., M.İ.E. ve B.Y. isimli şahıslar hakkında "Suçluyu Kayırma" suçundan işlem yapılırken, şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.