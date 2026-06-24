Adana'da Kaybolan Şahsın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kaybolan Şahsın Cenazesi Bulundu

24.06.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körkün Deresi'nde kaybolan Ömer Alptekin'in cansız bedeni 25 gün sonra su yüzeyine çıktı.

Adana'da derede kaybolan şahsın cansız bedeni, arama çalışmalarının 25'inci gününde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Karaisalı ilçesindeki Körkün Deresi'ne giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarmaya bağlı su altı ekipleri arama çalışmalarının 25'inci gününde rafting botu ve sondalama çubuklarıyla dere yatağında arama yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında Alptekin'in cenazesi, suya düştüğü değerlendirilen noktadan nehir hattı istikametinde yaklaşık 4 kilometre ileride su yüzeyine çıktı.

Cansız bedeni bulunan Ömer Alptekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kaybolan Şahsın Cenazesi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

17:12
Sergen Yalçın’ın son yayınını görenler aynı detaya takıldı
Sergen Yalçın'ın son yayınını görenler aynı detaya takıldı
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:18:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Kaybolan Şahsın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.