Adana\'da Komşusuna Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Adana'da komşusuyla yaşadığı tartışmasının ardından otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açan şüpheli, polisin yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü de ortaya çıktı.

Olay, 30 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şerif K. (27) oturduğu sitenin bahçesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen şüpheli, yanındaki otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açtı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin olayın ardından kent dışına çıktığını, bir süre sonra ise yeniden Adana'ya döndüğünü tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Hakan Şerif K.'yı saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baran D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Şerif K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baran D. ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA