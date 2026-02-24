Adana\'da Kuyumcuda Silahlı Soygun

Adana'da bir kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştirip 6 bilezik çalan şüpheli yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, silahlı bir şüpheli Y.K.'ya ait kuyumcu dükkanına girerek tabancayı iş yeri sahibine doğrultup altınları istedi. Şüpheli, vitrindeki bilezikleri alarak iş yerinden çıkmak istedi. Bu sırada kapının kilitlenmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, tabancayla ateş ederek camı kırdı. Camdan çıkarak kaçan şüphelinin, kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen silahının bazı parçaları yere düşürdü. Şüpheli otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

6 bilezikle yakalandı

Olayın ardından emniyet birimlerince yürütülen kapsamlı çalışma neticesinde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin B.C. (17) olduğu tespit edildi. Kaçan şüpheli, çalındığı değerlendirilen 6 adet altın bilezik ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA