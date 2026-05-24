Adana'da Metruk Bina Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Metruk Bina Yıkıldı

Adana\'da Metruk Bina Yıkıldı
24.05.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki metruk bina, yağmur ve depremin etkisiyle yıkıldı. Can kaybı yaşanmadı.

Adana'da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, etkili olan sağanak yağış ve sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası yıkıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde, uzun süredir kullanılmayan 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sabaha karşı Saimbeyli ilçesi merkezli meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin de etkisiyle öğle saatlerinde yıkıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O sırada sokaktan kimsenin geçemmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, enkaz alanında inceleme başlattı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığını belirterek, "Saat 13.00'ten sonra büyük bir ses duyduk. Biz önce deprem oluyor sandık ancak aramızdaki metruk bina yıkılmış. Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Sabah da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Binanın yıkılmasında bunların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sesi duyunca çok korktuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Metruk Bina Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Metruk Bina Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.