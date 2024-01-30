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Adana'da Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı

Adana'da toplu taşıma aracı minibüs ile Tofaş otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kaza anında yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü. Kazada 9 kişi yaralandı.

Adana\'da Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı
30.01.2024 - 13:30,
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Adana'da toplu taşıma aracı minibüs ile Tofaş otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. O anda yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü ile Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı Tofaş marka otomobil çarpışmıştı. Kazada, minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralanmıştı. Bu feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonrası yolcuların sağa sola savrulduğu, bir yolcunun ise sürücünün kucağına düştüğü görüldü. Kaza anı ve sonrası yolcuların büyük bir panik yaşadığı görüldü.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekipler tarafından çıkarılırken, 9 yaralı da ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Minibüs şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA
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