Adana'da Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı, İki Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde saat 19.35 sıralarında meydana geldi. Alperen A.'nın kullandığı 01 AVB 254 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 01 EB 532 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Alperen A. ve yanında bulunan eşi N.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA