Adana'da NARKOGÜÇ-48 Operasyonunda 16 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da NARKOGÜÇ-48 Operasyonunda 16 Gözaltı

Adana\'da NARKOGÜÇ-48 Operasyonunda 16 Gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-48 operasyonunda 2 bin 10 uyuşturucu hap ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları bulundu. Şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

09.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:43
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Adana'da "NARKOGÜÇ-48" operasyonunda: 16 gözaltı

Operasyonda 1 kilo 30 gram esrar ile 2 bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA - Adana'da "NARKOGÜÇ-48" operasyon çerçevesinde 2 bin 10 uyuşturucu hap ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçilirken 16 şüpheli de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "NARKOGÜÇ-48" operasyonu çerçevesinde 20 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti baskınlar yaptı. Yapılan baskınlar da 16 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 bin 10 ectasy, 1 kilo 30 gram esrar, 0.68 gram eroin, 42 gram bonzai, 0.57 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 6 kişi tutuklandı 10 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da NARKOGÜÇ-48 Operasyonunda 16 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da NARKOGÜÇ-48 Operasyonunda 16 Gözaltı - Son Dakika
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