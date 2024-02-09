Adana'da "NARKOGÜÇ-48" operasyonunda: 16 gözaltı
Operasyonda 1 kilo 30 gram esrar ile 2 bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildi
ADANA - Adana'da "NARKOGÜÇ-48" operasyon çerçevesinde 2 bin 10 uyuşturucu hap ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçilirken 16 şüpheli de yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "NARKOGÜÇ-48" operasyonu çerçevesinde 20 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti baskınlar yaptı. Yapılan baskınlar da 16 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 bin 10 ectasy, 1 kilo 30 gram esrar, 0.68 gram eroin, 42 gram bonzai, 0.57 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 6 kişi tutuklandı 10 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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