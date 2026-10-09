Adana'da narkotik polisi 9 kilo 250 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da narkotik polisi 9 kilo 250 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

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Adana\'da narkotik polisi 9 kilo 250 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'da narkotik polisi, takip ettiği hafif ticari aracı Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde durdurdu. Dedektör köpeğinin bagajda tepki vermesiyle zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri torbacı diye tabir edilen şüphelilerin kullandığı aracın önünü keserek durdurdu. Araçta 9 kilo 250 gram skunk madde ele geçilirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. ve R.İ.'in kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı takip etmeye başladı.

Narkotik polisleri, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde aracın önünü keserek durdurdu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagaja tepki verdi. Polis bagaj içerisinde zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. C.A. ve yolcu konumundaki R.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen C.A. ve R.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuNarkotikGüvenlik3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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