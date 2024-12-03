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Adana'da öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi: O anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Kasım günü Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü Mustafa Savaş, bir öğrenciyi uyarmasının ardından velinin ve yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Okul müdürü aldığı darbeler sonucu yaralandı. Okul müdürü veli ve yakınlarından şikayetçi oldu.