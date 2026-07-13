Adana\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Mahallesi Karahandere Harapseki mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni resmi olarak belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve arozözler ile yangına müdahale ediyor. - ADANA