Adana'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Adana'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Toprağa Verildi

Adana\'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Toprağa Verildi

Adana'da otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan düşerek ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada sürücü gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2024 12:27
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Adana'da otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan 24 Nisan günü aşağı düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden yaşlı kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs yolunda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüs kapısı açık bir şekilde ilerlerken, Sabahi ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan aşağı düşerek başını asfalta çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi'nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabahi'nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi (74) ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabahi ise dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabahi'nin cenazesi yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına getirildi. Sabahi, Alihocalı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İsmailiye Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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