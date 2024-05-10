Adana\'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

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Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AJT 603 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf Ateş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ateş, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kanaldan çıkarıldı. - ADANA