Adana'da Otomobilin Üzerine Ağaç Dalı Yükleyen Sürücü Herkesi Şaşırttı

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin üzerine aşırı şekilde ağaç dalı yükleyip trafiğe çıkan sürücü, herkesi hayrete düşürdü.

İlçede Işıklı Yol'da dün akşam saatlerinde Toros marka otomobilinin üzerine aşırı şekilde ağaç dalı yükleyerek trafikte ilerleyen sürücü dikkat çekti. Otomobili gören herkes telefonunu çıkartıp görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük ilgi çekti. Otomobilinin tamamını ağaç dalları ile kaplayarak taşıma yapan sürücü tehlikeye rağmen ilerlemeye devam etti. Trafikteki tehlikeli seyir ise anbean kaydedildi. - ADANA