Adana'da Otomobilin Üzerine Ağaç Dalı Yükleyen Sürücü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika
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Adana'da Otomobilin Üzerine Ağaç Dalı Yükleyen Sürücü Herkesi Şaşırttı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine aşırı miktarda ağaç dalı yükleyerek trafiğe çıktı. Bu olay, herkesin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürücü, tehlikeye rağmen ilerlemeye devam etti ve trafikteki tehlikeli seyir anbean kaydedildi.

12.06.2024 11:56
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin üzerine aşırı şekilde ağaç dalı yükleyip trafiğe çıkan sürücü, herkesi hayrete düşürdü.

İlçede Işıklı Yol'da dün akşam saatlerinde Toros marka otomobilinin üzerine aşırı şekilde ağaç dalı yükleyerek trafikte ilerleyen sürücü dikkat çekti. Otomobili gören herkes telefonunu çıkartıp görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük ilgi çekti. Otomobilinin tamamını ağaç dalları ile kaplayarak taşıma yapan sürücü tehlikeye rağmen ilerlemeye devam etti. Trafikteki tehlikeli seyir ise anbean kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otomobilin Üzerine Ağaç Dalı Yükleyen Sürücü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobilin Üzerine Ağaç Dalı Yükleyen Sürücü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika
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