Adana\'da Saman Yüklü Tırda Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da saman yüklü tırın içerisinde saman balyaları arasına zulalanmış 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Muhterem C.'nin kullandığı tır, İncirlik park alanında narkotik ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği saman balyalarına tepki verince narkotik polisleri balyaların içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 çuvalda toplam 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü Muhterem C., "Ben tır şoförüyüm, çıkan uyuşturucu maddelerden haberim yok" diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Sürücü, işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA