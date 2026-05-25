Adana\'da Silahlı Kavga: Genç Ağır Yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan gencin evine saldırganlarca tehdit ateşi açıldığı iddia edildi.

Olay, 20 Mayıs günü merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Bedir Y. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, olayın ardından saldırganlar, Bedir Y.'nin ailesinin şikayetçi olmaması için bu kez gencin yaşadığı evin kapısına ateş açtı. Kapıya isabet eden saçmalar paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.

Hastanede tedavisi süren Bedir Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ADANA