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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın ölürken iki kişi yaralandı

ADANA - Adana'da motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın ölürken iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Güney Kuşak Bulvarından ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahla saldırı yaptı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkekte yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.