Adana\'da Şoför, Müdürü Tabancayla Vurarak Yaraladı

3.Sayfa

Adana'da Çukurova Belediyesinde şoför olarak çalışan bir kişi görev yeri değiştirildiği gerekçesiyle Yol İşleri Müdürü Orhan Aynal'ı (45) makamında tabancayla vurarak yaraladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli ise firar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki Çukurova Belediyesi şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediyesi Yol İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan İbrahim İ.'nin (44) görev yeri değiştirildi. Bu duruma sinirlenen İbrahim İ., müdür Orhan Aynal'ın şantiyedeki makamına görüşmeye gitti. Görüşme sırasında şüpheli, tabanca ile Aynal'ı bacağından vurup kaçtı. Yaralı müdür şantiyedeki çalışanlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aynal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA