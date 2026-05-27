Adana\'da Sulama Kanalına Düşen Genç Kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, sulama kanalına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıntıda sürüklenen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA