 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Tabanca İmalatı Yapan Kardeşler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Tabanca İmalatı Yapan Kardeşler Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde tabanca imalatı yapan 2 kardeş, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalandı. Operasyonda 6 ruhsatsız silah ve bin 323 silah parçası ele geçirildi. Kardeşlerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da Tabanca İmalatı Yapan Kardeşler Yakalandı
08.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Adana'da tabanca imalatı yapan 2 kardeş, Seyhan polisinin yaptığı operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız silah ve tabanca yapımında kullanılan bin 323 silah parçası ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orhan Y. ve Bişar Y. kardeşlerin evlerinde tabanca yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda iki kardeş evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Ruhsatsız silahların yanı sıra silah yapımında kullanılan 560 tabanca namlusu, 563 namlu mekanizması, 13 tabanca gövdesi, 14 tabanca sürgüsü, 105 icra yayı, 12 icra mili, 18 tabanca şarjörü, 38 kurusıkı namlu mekanizması ve çok sayıda tabanca muhtelif malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kardeşlerden Orhan Y. tutuklanırken, Bişar Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tabanca İmalatı Yapan Kardeşler Yakalandı - Son Dakika


11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15
'Sakat mısın?' sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12
Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Son Dakika
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:04 ''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
10:07 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
09:55 Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Tabanca İmalatı Yapan Kardeşler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement