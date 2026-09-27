Adana'da TAG Otoyolu'nda belediyeye ait atık yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da TAG Otoyolu'nda belediyeye ait atık yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Adana\'da TAG Otoyolu\'nda belediyeye ait atık yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Adana'da TAG Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde, Adana Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır devrilince sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da atık yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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