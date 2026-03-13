Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
13.03.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 21 bin 291 uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 21 bin 291 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda bonzai ve hammaddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bir ikamete düzenlediği operasyonda yapılan aramada 21 bin 165 uyuşturucu hap ile 3,75 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde hapları toplu şekilde ucuza satın aldığını ve kullanıcı olduğunu söylediği öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde torbacılık yaptığı tespit edilen S.A. isimli şüpheli de yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, 2 pakette 1,81 gram bonzai hammaddesi ile 5,51 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

09:19
Kendi ağzıyla söyledi İşte düdük astırılan Arda Kardeşler’in tuttuğu takım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:56:16. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.