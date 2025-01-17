Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

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Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 338 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 35 gram bonzai hammaddesi, 408 adet uyuşturucu hap, 8 gram esrar, 2 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla, 7'si de savcılıktan serbest bırakıldı. - ADANA