Adana Kozan'da orman yangını evlere ulaştı, mahalleli kovalarla alevlere müdahale etti - Son Dakika
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Adana Kozan'da orman yangını evlere ulaştı, mahalleli kovalarla alevlere müdahale etti

Adana Kozan\'da orman yangını evlere ulaştı, mahalleli kovalarla alevlere müdahale etti
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Kozan ilçesi Topaç Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim alanlarına ulaştı. Mahalle sakinleri kovalarla su taşıyarak alevleri söndürmeye çalışırken, traktörlerle de yangının etrafı çevrildi. Kozan ve İmamoğlu'nda devam eden yangınlara karadan müdahale sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Alevlerin evlere kadar ulaşması üzerine vatandaşlar, kovalarla alevlerin önünü kesebilmek için mücadele verdi.

Kozan ilçesi Topaç Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri ellerine kovaları alarak yangına müdahale etti. Vatandaşlar, kovalarla taşıdıkları suyu alevlerin üzerine dökerek yangının ilerlemesini engellemeye çalıştı. Alevlerin bazı noktalarda ciddi boyuta ulaşması üzerine traktörlerle yangının etrafı çevrilmeye çalışıldı. Mahalleli, evlerinin alevlere teslim olmaması için büyük çaba sarf etti.

Öte yandan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana Kozan'da orman yangını evlere ulaştı, mahalleli kovalarla alevlere müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da orman yangını evlere ulaştı, mahalleli kovalarla alevlere müdahale etti - Son Dakika
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