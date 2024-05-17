Adana Kozan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adana Kozan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana Kozan\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.05.2024 13:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki 01 ASC 598 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Nasır Elibeydi yönetimindeki 01 MS 013 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Kozan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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