Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel mücadele ediyor - Son Dakika
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Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel mücadele ediyor

Adana Kozan\'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel mücadele ediyor
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 112 araçla müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 40 ev tahliye edilirken, toplam 476 personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor; ayrıca diğer ilçelerdeki yangınlar kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınıyla alakalı Adana Valiliği açıklama yayınladı. Açıklamada 40 evin tahliye edildiği, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sürüyor. Adana Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına 3 uçak ve 9 helikopter ile müdahale edildiği bildirilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personel yangın bölgesinde yangına müdahale etmektedir. Enizçakırı Mahallesi'nde 40 ev tahliye edilmiştir."

Ayrıca, Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel mücadele ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel mücadele ediyor - Son Dakika
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