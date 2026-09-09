Adana'nın üç ilçesine yayılan yangına 671 personel ile yeniden havadan müdahale başladı - Son Dakika
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Adana'nın üç ilçesine yayılan yangına 671 personel ile yeniden havadan müdahale başladı

Adana\'nın üç ilçesine yayılan yangına 671 personel ile yeniden havadan müdahale başladı
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Kozan'da çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına ulaştı. Havadan müdahalenin yeniden başladığı yangında, ekipler 154 araç ve 671 personel ile karadan da çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar geldi. Yangında bir gün geride kalırken, havadan müdahale tekrardan başladı. Havadan müdahale ve yanan alanlar havadan görüntülendi.

Yangın, dün gece Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar uzandı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arazöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç olmak üzere toplam 154 araç 671 personel ile müdahale sürüyor.

Yangında bir gün geride kalırken, havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin karadan ve havada müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, İmamoğlu, 3. Sayfa, Aladağ, Kozan, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'nın üç ilçesine yayılan yangına 671 personel ile yeniden havadan müdahale başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın üç ilçesine yayılan yangına 671 personel ile yeniden havadan müdahale başladı - Son Dakika
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