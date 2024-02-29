Adana polisi okullarda öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Adana polisi okullarda öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı

Adana polisi okullarda öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adana'daki lise ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilere 'Akran zorbalığı' hakkında bilgilendirme semineri verdi.

29.02.2024 14:35
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Adana polisi okullarda öğrencilerle bir araya gelerek akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, lise ve ortaokulları ziyaret etti. Yapılan ziyaretler çerçevesinde 'Akran zorbalığı' hakkında öğrencilere bilgilendirme semineri verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana polisi okullarda öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana polisi okullarda öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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