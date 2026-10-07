Adana Sarıçam\'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşında hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.

Kaza, 6 Ekim Salı günü saat 19.35 sıralarında Sarıçam ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay Yenilmez'in (19) kullandığı motosiklet, caddede dönüş yaptığı sırada H.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yenilmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü H.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.