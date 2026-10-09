Adana Seyhan\'da güzellik merkezine baskında kaçak botoks ve ilaç ele geçirildi

Adana'da bir güzellik merkezine yapılan baskında kilitli odalarda botoks ilaçları, gebelik önleyici ürünler, reçeteli ilaçlar ve mevzuata aykırı yüzlerce malzeme ele geçirildi. Ürünlere el konulurken işletme sorumlusu gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta bir güzellik merkezinde kaçak botoks malzemesi ve reçeteli ilaç satıldığı ihbarı üzerine Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri ve Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

Baskında güzellik merkezindeki bir odada çok sayıda ilacın depolandığı tespit edilirken kilitli iki odada ise reçeteli ve reçetesiz çok sayıda ilaç ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemede iş yerinde gebelik önleyici ürünler, botoks malzemesi ve mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen çeşitli ilaçların bulunduğu belirlendi.

İlaçlara el konuldu, işletme sorumlusu gözaltında

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen tüm ilaçlara imha edilmek üzere el koyarken işletme sorumlusu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.