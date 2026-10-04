Adana Seyhan'da iş yeri önünde 2 kişiye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da iş yeri önünde 2 kişiye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Adana Seyhan\'da iş yeri önünde 2 kişiye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iş yeri önünde oturan 2 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Adana'da iş yeri önünde oturan 2 kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde oturan Zahir Cız (66) ile H.A.'ya (29), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 7-8 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Zahir Cız ise Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi. Cız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da iş yeri önünde 2 kişiye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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