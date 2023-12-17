 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adanalı pazarcıdan sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Adanalı pazarcıdan sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç, 33 yıllık eşi Canan Kılıç'a sürpriz bir evlilik yıldönümü kutlaması yaptı. Davul zurna eşliğinde pazara gelen Kılıç, hava fişekleri patlattı, meşalelerle eşinin önünde diz çöküp gül vererek kutlama yaptı.

Adanalı pazarcıdan sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması
17.12.2023 - 13:20,
Abone Ol

Adananın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç (55) eşine sürpriz yapıp pazarda evlilik yıldönümü kutladı.

İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç 33 yıllık eşine sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı. Kılıç, birlikte pazarcılık yaptığı eşi Canan Kılıç'ın (52) yanından kısa süreliğine ayrılıp davul zurna eşliğinde tekrar pazara gelerek hava fişek patlatıp, meşalelerle eşinin önünde diz çöküp gül vererek onun evlilik yıldönümünü kutladı. Kılıç, "33 yıllık eşime bu ömür feda olsun. Önünde diz çökmeye bir değil bin razıyım" diyerek kırmızı gül ve altın kolye hediye etti. O anlar cep telefonu kamarası tarafından görüntülendi. Pazar yeri şenlik alanına döndü. Çift daha sonra pazarda karşılıklı çiftetelli oynadı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adanalı pazarcıdan sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması - Son Dakika


13:03
'Para sayma' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu "Para sayma" işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Adanalı pazarcıdan sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement